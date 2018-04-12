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Макрон заявил, что у него есть доказательства применения химоружия в Думе
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12.04.2018 15:47
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По словам президента Франции Эммануэля Макрона, за химатакой в
сирийской Думе стоят войска режима президента Сирии Башара Асада.
Макрон уверяет, что Франция не допустит эскалации ситуации в Сирии
Фото: ЕРА Макрон подчеркнул, сомнений в том, что химоружие
применили войска президента Сирии Башара Асада, нет.Он добавил, что
постоянно обсуждает ситуацию в Сирии со своим американским коллегой
Дональдом Трампом.По словам президента Франции, Париж не допустит
эскалации ситуации в Сирии.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели
сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с
химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в
результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава
Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в
течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на
случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к
берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald
Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через
несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10
апреля Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в
Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское
радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах
Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной
инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По данным The
Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится
присоединиться к операции в Сирии.
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