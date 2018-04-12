По словам президента Франции Эммануэля Макрона, за химатакой в сирийской Думе стоят войска режима президента Сирии Башара Асада. Макрон уверяет, что Франция не допустит эскалации ситуации в Сирии Фото: ЕРА Макрон подчеркнул, сомнений в том, что химоружие применили войска президента Сирии Башара Асада, нет.Он добавил, что постоянно обсуждает ситуацию в Сирии со своим американским коллегой Дональдом Трампом.По словам президента Франции, Париж не допустит эскалации ситуации в Сирии.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По данным The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится присоединиться к операции в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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