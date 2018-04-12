|Лілія Подкопаєва виходить заміж: перший погля на нареченого (ВІДЕО)
|12.04.2018 15:49
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Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка вже кілька років мешкає у США, поділилася з популяним українським глянцем Viva! новиною - виходить заміж!
Обранцем Лілії став бізнесмен Ігор Дубинський - пара на кілька днів завітала у Київ і стала героями нової фото та відеозйомки глянцю.
"Було зроблено класичну пропозицію з обручкою, на яку було отримано позитивну відповідь. Надалі у нас все заплановане, але ми не хочемо поки все розповідати", - говорить наречений.
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