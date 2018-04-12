В четверг, 12 апреля, в Виннице учащийся в школе №9 распылил газ, из-за чего эвакуированы около 500 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Известно, что после обеда правоохранители получили информацию, что в школе по улице Брацлавской кто-то из учеников распылил газ раздражающего действия.

На место происшествия прибыли правоохранители, из школы эвакуировали около 500 школьников и преподавателей.

На данный момент известно о госпитализации одного ученика, еще пятерым ученикам медики оказали помощь на месте.

"Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net, ученик девятого класса ранил ножом своего одноклассника во время урока в одной из школ Ленинского района в российском городе Иркутск.

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