Об этом написала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

"Воскресенье в Украине будет теплым, без дождей и с туманами. Уже в понедельник похолодание начнется на Волыни, Ривненщине и Львовщине. Во вторник, 29 октября, похолодание распространится на большинство наших областей", - написала Диденко.

27 октября в Украине, кроме северных областей, ночью и утром будут туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман (в северных областях местами). Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13", в западных областях кое-где 19-22°.

В Киеве и области 27 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 15-18°.

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