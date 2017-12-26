В юмористической программе #@)₴?$0, которая выходит в эфире Первого Национального канала Украины, ведущие подвели итог наступающего 2018 года, в котором "спалили" Москву. Фрагмент передачи опубликовало Телебачення Торонто в Facebook. Согласно шуточным итогам 2018 года президент Украины Петр Порошенко "родил 4 тыс. детей", чтобы заполнить вновь открывающиеся детские сады. НАБУ в связи с отсутствием коррупции в стране начало проводить обыски в НАБУ. В Украине был зарегистрирован первый в стране однополый брак между членами партии "Свобода" и "Самопоміч", а конец Лиги Чемпионов прошел в Киеве на одном из школьных стадионов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | В программе #@)₴?$0 подвели итоги 2018 года Скриншот: Телебачення Торонто / Facebook видео Видео: Телебачення Торонто / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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