В юмористической программе #@)₴?$0, которая выходит в эфире Первого
Национального канала Украины, ведущие подвели итог наступающего
2018 года, в котором "спалили" Москву. Фрагмент передачи
опубликовало Телебачення Торонто в Facebook. Согласно шуточным
итогам 2018 года президент Украины Петр Порошенко "родил 4 тыс.
детей", чтобы заполнить вновь открывающиеся детские сады. НАБУ в
связи с отсутствием коррупции в стране начало проводить обыски в
НАБУ. В Украине был зарегистрирован первый в стране однополый брак
между членами партии "Свобода" и "Самопоміч", а конец Лиги
Чемпионов прошел в Киеве на одном из школьных стадионов. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | В программе
#@)₴?$0 подвели итоги 2018 года Скриншот: Телебачення Торонто /
Facebook видео Видео:
Телебачення Торонто / Facebook
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