|Пользователей соцсетей поразила новая детская площадка в Керчи (фото)
|12.04.2018 15:51
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Фото было опубликовано в Twitter RoksolanaToday&Крым.
«Керчь. Новая детская площадка на Попова. ГОСТ РФ», — иронично отмечается в сообщении.
На опубликованном фото заметно, что на площадке установлено несколько качелей и лавок.
Но спать песком площадку строители не удосужились. Под небольшим слоем песка виднеется пленка.
По мнению пользователей сети, данная площадка не приспособлена для того, чтобы на нее допускать детей из-за высокой вероятности травматизма. Однако на фото заметно, что на площадке никто и не гуляет.
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