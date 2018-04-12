Фото было опубликовано в Twitter RoksolanaToday&Крым.

«Керчь. Новая детская площадка на Попова. ГОСТ РФ», — иронично отмечается в сообщении.

На опубликованном фото заметно, что на площадке установлено несколько качелей и лавок.

Но спать песком площадку строители не удосужились. Под небольшим слоем песка виднеется пленка.

По мнению пользователей сети, данная площадка не приспособлена для того, чтобы на нее допускать детей из-за высокой вероятности травматизма. Однако на фото заметно, что на площадке никто и не гуляет.

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