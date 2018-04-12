На Южном адище, такое ощущение, что уезжают все. Хотя казалось, что в городе уже никого нет. На платформе разговоров только про прилёты, гуманитарку и как шмонают на блокпостах.

Гуманитарка… Крупа, макароны, кильки, масло постное. В городе — кормильце всей Украины. Который порожняк не гонит… Какой-то наркоманский бред ей богу.

И те же бабки, которые махали аквафрешем весной и пи*дили иконами всё инакомыслие вокруг, выстроились крикливым табуном на точках выдачи.

Чтоб уже наконец-то нажраться вдоволь халявы с лопат.

Я никогда не участвовала в этом ахметовском цирке, брезгливо было. Да и по-честному — нужды особой не было.

А вот наши бывшие друзья, доцент с супругой, которые кровавую хунту не хотели, они получали эту крупу, да.

До только этого замеса – это были вполне успешные люди. Они смогли купить дом, машину. Пусть всё это было эконом-класса, но никак не унизительное подаяние.

Эти люди ездили каждое лето в отпуск, то в Одессу то на Кавказ, и ни в чем себе там не отказывали отдельно. А теперь — отвоёванные у бойких старушек кильки с макаронами и дом без крыши…Счастье в отдельно взятой семье наступило, и оно было крайне причудливо.

Потом блокпосты. Впервые, я же никуда не ездила.

Я вообще видела первый раз, во что превратился выезд из города.

Снова вот это ощущение сюрреализма. Неправильности. Уё*ищ*ости. Как муха в супе. Как криво нарисованные брови.

Хочется чтоб вжух — и всё как прежде, ровная трасса и степь вокруг. Хорошо же было, чисто, просторно…

Запомнился случай.

Женщина лет 50-ти, с ведром винограда ехала. На выезде мужчин вывели для шмона на улицу, а женщин по салону орк проверял, документы смотрел. Увидел ведро. Спрашивает- это нам виноград? Баба смутилась, попробуй откажи…Говорит- внуку везу, в Мариуполь. Тот что-то там промычал, взял кисточку и отвалил.

А когда уже первый наш блокпост проезжали, смотрю, выходит эта женщина и ведро прихватила. Я удивилась, она ж говорила, что в Марик едет, в окно табло высунула, смотрю чё там. А женщина эта возле намета ведро быстренько поставила, кивнула пацанам, и обратно в автобус шустрой мухой. И ни гу-гу, сидит как ничего и не случилось, холод поймала, держит.

Так меня умилило это)).

А потом флаг. Вернее, прапор.

ПЕРВЫЙ бл*ть прапор жовто-блакитний за 6 почти месяцев.

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И наши солдаты. НАШИ.

Если бы я была чуть более эмоциональный человек, я бы их там целовала, обнимала, тискала, жмякала, трепала бы их за морды. А так — я просто на них смотрела и думала «Я дома. Я- до-ма.».

Трудно выразить словами, особенно трудно объяснить мирным, — насколько оккупация давит сверху. Две, три, пять, ху*ва гора атмосфер. И все они давят. 24 часа в сутки.

Ты уже плоский, как камбала, и глаза у тебя сбоку, оба. Но легче не становится.

Ты уже ненавидишь КАЖДЫЙ выход из дома.

Потому что в супермаркете будет какое-то пятнистое го*но с автоматом и вне очереди.

По дороге будет ехать раздолбанная отжатая тарантайка без окон-без дверей с одичавшими у*б*ами и торчащими отовсюду стволами.

На заправке тебя поджидают гундосые чуваки из процветающего Челябинска, а из-за горизонта будет постоянно е*аш*ть по нервам ДАП.

И это не та ненависть, когда некстати порвались колготки или муж стратил по-крупному.

Это ненависть, которую выплеснуть некуда. Законсервированная экзотермическая реакция.

Бухать помогает, но не надолго. И когда ты бухая — ты ж, су*а, отважная. А это плохо, патамушта их много, а тебя — мало.

В оккупации всё не так, всё не правильно.

Когда на втором этаже взрывается банка с помидорами, первая мысль — прилетело.

Утро начинается не с кофе, а с переклички в интернете и по телефону.

Или вот девушка стоит на остановке, маршрутки нет. Притормаживает машина с орками, чтобы подвезти. Знаете, что потом происходит? Нет. Не «спасибо, я подожду маршрутку».

Девушка молча хватает сумки и, как кабан по бездорожью, быстро метётся перпендикулярно дороге. Потому что она тоже здесь живёт. И прекрасно знает, что лучше показаться е*анну*ой, чем оказаться мёртвой.

А знакомый ездил в ДАП с едой и водой, а потом пропал. Пропал и всё. Просто исчез. И не знаю что ещё написать… Был человек и не умер даже, его просто удалили, как опечатку.

Вернёмся, а то унесло.

Марик. Словно первый нормальный вдох за полгода.

Как раз совпало с днём города. ВСЁ жовто-блакитне, кругом вышиванки, военные, дети. Дико много людей после вымершего Донецка. До ряби в глазах.

И все эти люди- удивительные. Они смотрят прямо, идут спокойно, не озираются, не рыскают глазами вокруг себя, они не напряжены как электричество, у них на лицах нет всей тоски мира и они улыбаются. Прям как мы когда-то. Очень-очень давно. Весной.

Как же мне хорошо дышалось, в загазованном желто-голубом Марике, пахнущем свободой и морем.

Ощущения мира не было, здесь совершенно конечно не было мира, тоже военные, блокпосты, укрепления, мешки с песком. Но здесь это всё не давило на тебя сверху, оно окружало тебя стеной.

Можно, конечно, поразмышлять об иллюзорности защиты Марика, если бы вдруг вся военная сила РФии ломанулась в эту стену, но в данный момент я была в домике. И могла себе позволить не думать пару дней.

Старушки-соседки родителей, правда, представляли совсем другой Марик. Они хватали меня за рукав и тихонечко шептали мне в ухо о том, как они завидуют жизни в Молодой Республике. И как ждут её здесь.

Пуская дым из ушей и сцепив зубы до скрипа, я предлагала а*уен*ую задачку их высохшим совковым умишкам. Меняю, мол, вашу занюханную трёху в Марике на свой новый дом в самом сердце Молодой Республики. Они делали круглые глаза и пятились.

Ни одна старая бл*дь не согласилась.

И ни одна старая бл*дь в Одессе, Харькове или Днепре тоже не согласится. Можете проверить сами.

А потом я встречалась с нашими «эмигрантами», скупала заказы » с материка» для Донецка. Лекарства, корма, полоски для глюкометров, памперсы…

Да, всё это либо закончилось вовсе, либо взлетело в цене к небесам.

А потом снова через блокпосты в ад. Прямо у самісіньку с*аку. Мне оставалось пережить ещё месяц.

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