Атака сирийской авиации на Думу 7 апреля сломила дух вооруженной оппозиции, что позволило войскам президента Башара Асада взять город без потерь. Это говорит в пользу версии о применении отравляющих веществ, отметил российский военный знаток Павел Фельгенгауэр. По данным ВОЗ, 43 человека погибли в Думе из-за отравления химическими веществами Фото: EPA Бомбежка 7 апреля кардинально изменила ситуацию в регионе и позволила без потерь занять населенный пункт, отметил он."Свидетели утверждают, что в ходе ожесточенных бомбово-штурмовых ударов были сброшены с вертолетов емкости с хлором. Конечно, хлор – устаревшее отравляющее вещество, и он эффективен только при сравнительно высокой концентрации. Хлор использовали немцы в 1915 году на Западном фронте первым из всех боевых ОВ, но потом уже в ходе той войны отказались, придумав много чего получше. Но хлор дешев и доступен, его применяют во многих отраслях промышленности и для бытовых нужд. Производство и хранение хлора законно – это не зарин и не "Новичок", – рассказал Фельгенгауэр.По его данным бойцы оппозиции, и гражданское население в Думе укрывались от обстрелов в подвалах и подземных ходах, вырытых за время многолетней осады."Зачистка подобного подземного лабиринта при упорном сопротивлении – очень сложная и дорогостоящая задача, а в сирийской армии, растянутой по многим фронтам, и так постоянная катастрофическая нехватка подготовленной и мотивированной пехоты. Хлор – тяжелый газ, который сам затекает в подземные укрытия, где нет хорошей вентиляции и где от бомбежки укрылись защитники Думы", – говорится в публикации.Сразу же после бомбежки вооруженная оппозиция согласилась уйти из города, поскольку ее нравственный дух был сломлен, считает Фельгенгауэр.Хотя Дамаск и его российские союзники опровергают применение химического оружия, в мире им мало кто верит, констатировал знаток."Возможное, хотя и маловероятное, перерастание стычки в глобальную войну с взаимным гарантированным уничтожением США и РФ может начаться из-за нескольких погибших в Думе сирийцев", – добавил он.Дума была последним городом в Восточной Гуте, который удерживали оппозиционеры.7 апреля жители этого населенного пункта подверглись воздушной атаке.Всемирная организация здравоохранения 11 апреля сообщила, что погибли 70 человек, из которых у 43-х обнаружено токсическое отравление. Около 500 жителей обратилось к врачам с признаками отравления химикатами.9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на случай в Думе.12 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил журналистам, что Думу взяли под контроль войска президента Сирии Башара Асада. В город также вошла российская военная полиция. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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