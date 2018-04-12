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Фельгенгауэр: У Асада был прямой военный смысл применить хлор
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12.04.2018 15:55
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Атака сирийской авиации на Думу 7 апреля сломила дух вооруженной
оппозиции, что позволило войскам президента Башара Асада взять
город без потерь. Это говорит в пользу версии о применении
отравляющих веществ, отметил российский военный знаток Павел
Фельгенгауэр. По данным ВОЗ, 43 человека погибли в Думе из-за
отравления химическими веществами Фото: EPA Бомбежка 7 апреля
кардинально изменила ситуацию в регионе и позволила без потерь
занять населенный пункт, отметил он."Свидетели утверждают, что в
ходе ожесточенных бомбово-штурмовых ударов были сброшены с
вертолетов емкости с хлором. Конечно, хлор – устаревшее отравляющее
вещество, и он эффективен только при сравнительно высокой
концентрации. Хлор использовали немцы в 1915 году на Западном
фронте первым из всех боевых ОВ, но потом уже в ходе той войны
отказались, придумав много чего получше. Но хлор дешев и доступен,
его применяют во многих отраслях промышленности и для бытовых нужд.
Производство и хранение хлора законно – это не зарин и не
"Новичок", – рассказал Фельгенгауэр.По его данным бойцы оппозиции,
и гражданское население в Думе укрывались от обстрелов в подвалах и
подземных ходах, вырытых за время многолетней осады."Зачистка
подобного подземного лабиринта при упорном сопротивлении – очень
сложная и дорогостоящая задача, а в сирийской армии, растянутой по
многим фронтам, и так постоянная катастрофическая нехватка
подготовленной и мотивированной пехоты. Хлор – тяжелый газ,
который сам затекает в подземные укрытия, где нет хорошей
вентиляции и где от бомбежки укрылись защитники Думы", – говорится
в публикации.Сразу же после бомбежки вооруженная оппозиция
согласилась уйти из города, поскольку ее нравственный дух был
сломлен, считает Фельгенгауэр.Хотя Дамаск и его российские союзники
опровергают применение химического оружия, в мире им мало кто
верит, констатировал знаток."Возможное, хотя и маловероятное,
перерастание стычки в глобальную войну с взаимным гарантированным
уничтожением США и РФ может начаться из-за нескольких погибших в
Думе сирийцев", – добавил он.Дума была последним городом в
Восточной Гуте, который удерживали оппозиционеры.7 апреля жители
этого населенного пункта подверглись воздушной атаке.Всемирная
организация здравоохранения 11 апреля сообщила, что погибли 70
человек, из которых у 43-х обнаружено токсическое отравление. Около
500 жителей обратилось к врачам с признаками отравления
химикатами.9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять
решение об ответе на случай в Думе.12 апреля начальник
российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор
Юрий Евтушенко заявил журналистам, что Думу взяли под контроль
войска президента Сирии Башара Асада. В город также вошла
российская военная полиция.
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