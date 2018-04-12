В сети опубликованы фотографии с пригородной электрички "Укрзалізниці", на которых видно ужасное состояние вагона.

Их опубликовал на своей странице в блогер Дядя Саша, уточнив, что электричка следовала в Казачью Лопань Дергачевского района Харьковской области, передает .

"Качество "Укрзалізниці". Едем в пригородной электричке на Казачью Лопань и немного в аху*. Полная рвань. Не хватает седого старика с пилой", - сказано в сообщении.

Якість Укрзалізниці. Їдемо в приміській електричці на Козачу Лопань і трохи в ахуї. Повна рвань.Не вистачає сивого діда з пилкою. — Дядя Саша (@ddya_sasha)

В комментариях пользователи начали иронизировать на тему состояния вагонов "Укрзалізниці".

"Пару раз подумали прежде чем садиться, ибо такого ада я еще не встречал", - добавил блогер.

"Старт гиперлупа?", - пишет один из пользователей.

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