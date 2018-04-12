|Не хватает деда с пилой: ужасы электрички УЗ
|12.04.2018 15:57
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В сети опубликованы фотографии с пригородной электрички "Укрзалізниці", на которых видно ужасное состояние вагона.
Их опубликовал на своей странице в блогер Дядя Саша, уточнив, что электричка следовала в Казачью Лопань Дергачевского района Харьковской области, передает .
"Качество "Укрзалізниці". Едем в пригородной электричке на Казачью Лопань и немного в аху*. Полная рвань. Не хватает седого старика с пилой", - сказано в сообщении.
В комментариях пользователи начали иронизировать на тему состояния вагонов "Укрзалізниці".
"Пару раз подумали прежде чем садиться, ибо такого ада я еще не встречал", - добавил блогер.
"Старт гиперлупа?", - пишет один из пользователей.