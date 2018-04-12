В пятницу, 13 апреля, народный депутат Украины Надежда Савченко пройдет проверку на полиграфе в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на сестру нардепа Веру.

"Точное время проверки на полиграфе буду знать вечером, сейчас пытаюсь добиться свидания с Надеждой. Вот после встречи и буду знать более конкретно. Известно пока только, что допрос на полиграфе будут проводить тут же, в СИЗО СБУ", - рассказала Вера Савченко.

Она также отметила, что Надежда требовала, чтобы допрос был максимально публичным.

"Даже если на процедуру не допустят СМИ, то чтобы была видео-трансляция. Но этого не разрешили. Разрешили только, чтобы адвокат добавил свои вопросы", - подчеркнула сестра Надежды Савченко.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 12 апреля, народного депутата Украины Надежду Савченко из следственного изолятора направили на обследование в клинику .

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