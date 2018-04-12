Большинство россиян, опрошенных исследовательской организацией "Левада-центр", считают лидером в освоении космоса Россию. Falcon Heavy запустили 6 февраля Фото: ЕРА На вопрос, знают ли они, что глава SpaceX Илон Маск запустил сверхтяжелую ракету в космос, 62% ответили "впервые слышу"."Что-то слышали об этом" – 25%, "видели в новостях" – 11%.Прямую трансляцию запуска Falcon Heavy смотрели 2% опрошенных россиян.Не смогли ответить 1% респондентов.При этом 61% опрошенных считает, что лидером в освоении космоса сейчас является Россия. США, где запускали Falcon Heavy, лидером назвали 13% респондентов.Опрос, посвященный Дню космонавтики (отмечается 12 апреля) провели в РФ 23–27 марта. Методом личного интервью были опрошены 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 136 населенных пунктах. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,4%.6 февраля 2018 года с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy частной космической компании SpaceX. После нескольких витков вокруг Земли ракета вышла на гелиоцентрическую орбиту. 7 февраля Маск сообщил, что машина, которую выпустили с борта Falcon Heavy, превысила орбиту Марса и движется к поясу астероидов. В салоне электрокара при запуске играла песня Дэвида Боуи Space Oddity, предполагается, что композиция будет звучать постоянно. За рулем – манекен в скафандре SpaceX. В бардачок положили устройство Arch с циклом книг "Основание" Айзека Азимова.По словам профессора химии университета Индианы Уильяма Кэрролла, Tesla, вероятнее всего, будет уничтожена космическими объектами, мусором или радиацией. 7 февраля электрокар добавили в официальный каталог космических спутников, сообщило космическое командование военно-воздушных сил США.Falcon Heavy способна нести до 63,8 тонны груза и была разработана для лунной и марсианской миссий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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