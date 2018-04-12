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62% россиян не знают о запуске в США сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy – опрос
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12.04.2018 16:03
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Большинство россиян, опрошенных исследовательской организацией
"Левада-центр", считают лидером в освоении космоса Россию. Falcon
Heavy запустили 6 февраля Фото: ЕРА На вопрос, знают ли они, что
глава SpaceX Илон Маск запустил сверхтяжелую ракету в космос,
62% ответили "впервые слышу"."Что-то слышали об этом" – 25%,
"видели в новостях" – 11%.Прямую трансляцию
запуска Falcon Heavy смотрели 2% опрошенных россиян.Не смогли
ответить 1% респондентов.При этом 61% опрошенных считает, что
лидером в освоении космоса сейчас является Россия. США, где
запускали Falcon Heavy, лидером назвали 13%
респондентов.Опрос, посвященный Дню космонавтики (отмечается 12
апреля) провели в РФ 23–27 марта. Методом личного интервью были
опрошены 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше,
проживающих в 136 населенных пунктах. Статистическая ошибка
выборки не превышает 3,4%.6 февраля 2018 года с космодрома в
Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала
сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy частной космической
компании SpaceX. После нескольких витков вокруг Земли ракета вышла
на гелиоцентрическую орбиту. 7 февраля Маск сообщил,
что машина, которую выпустили с борта Falcon
Heavy, превысила орбиту Марса и движется к поясу
астероидов. В салоне электрокара при запуске играла песня
Дэвида Боуи Space Oddity, предполагается, что композиция будет
звучать постоянно. За рулем – манекен в скафандре SpaceX.
В бардачок положили устройство Arch с циклом книг "Основание"
Айзека Азимова.По словам профессора химии университета Индианы
Уильяма Кэрролла, Tesla, вероятнее всего, будет уничтожена
космическими объектами, мусором или радиацией. 7
февраля электрокар добавили в официальный каталог
космических спутников, сообщило космическое командование
военно-воздушных сил США.Falcon Heavy способна нести до 63,8
тонны груза и была разработана для лунной и марсианской миссий.
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