"Ненависть, которую вы порождаете". Вышел трейлер фильма с Амандлой Стенберг. Видео
25.06.2018 13:14
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер фильма
"Ненависть, которую вы порождаете" режиссера Джорджа Тиллмана –
младшего. Главная героиня – 16-летняя чернокожая ученица средней
школы "Старр Картер", которая становится свидетелем убийства своего
лучшего друга Халила белым полицейским. Теперь жизнь самой девушки
находится под угрозой. Роли исполнили Амандла Стенберг, Реджина
Холл, Расселл Хорнсби, Ламар Джонсон, Ти Джей Райт, Энтони Маки,
Сабрина Карпентер. Премьера фильма запланирована на 19 октября 2018
года. | Героиня стала свидетельницей убийства друга
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube