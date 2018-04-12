МИР/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - Финляндия выдала второе, заключительное дозволение на строительство «Северного потока-2». Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире отметил, что Хельсинки проводят абсолютно самостоятельную политику.

Финляндия выдала второе согласие на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», сообщил оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG.

Таким образом, процесс согласования по газопроводу с Хельсинки завершился. Разрешение выдало Региональное административное агентство Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде.

Первое дозволение Хельсинки выдали 5 апреля.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что Финляндия в данном вопросе ведет абсолютно самостоятельную политику.

«И Германия, и Финляндия рассматривают «Северный поток-2», прежде только, как проект, выгодный для них самих. Но такая позиция Финляндии – это не влияние Германии, а просто нахождение в той же парадигме, согласно которой национальная польза выше, чем позиция наднациональных институтов, рассматривающих «Северный поток-2» исключительно с политической точки зрения. Политика уходит на второй план, а экономика выходит на первый. Еще неизвестно, как эта политика повернется через год, через два, а экономика и выгоды от нее будут действовать в течение десятков лет. В этом отношении Финляндия действует логично и последовательно, в выбранном направлении. В данной ситуации Финляндия – абсолютно самостоятельный игрок, вероятно, не такой мощный на «европейской палитре», как некоторые другие государства, но у нее есть свой голос, и в данной ситуации она не идет в фарватере каких-то лидеров», – сказал Дмитрий Солонников.

Что касается оставшихся стран, от которых компания-оператор должна получить разрешения, то, по мнению политолога, с этим также не должно возникнуть серьезных проблем, несмотря на непростое отношение Дании и Швеции к России.

«Швеция и Дания – менее лояльны к России. Но Данию, в принципе, в данном случае можно обойти, газопровод может быть построен так, что датские власти останутся в стороне от этого проекта. Со шведами надо будет договариваться, это будет сложнее, чем с Германией и Финляндией. Антироссийская истерия и попытка ввести политику в обиход экономических проектов в Швеции прослеживается гораздо больше. Посмотрим, как пойдут дела. Но то, что два европейских государства, в начале «Северного потока-2» и в конце, уже определились со своей позицией – это может повлиять на мнение остальных стран. Так что надежда на позитивное решение в данной ситуации есть», – заключил Дмитрий Солонников.

Проект «Северный поток-2» предполагает здание двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».

В конце марта согласие на строительство «Северного потока-2» выдала Германия. Компания Nord Stream 2 в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в других странах: России, Швеции и Дании.

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша вместе заявили о неодобрении строительства «Северного потока-2». Их лидеры уверены, что это политический проект. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.

Фото: © Sputnik / Serguey Guneev

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