Если при назначении государственным секретарем Рекса Тиллерсона в Москве могли – правда, совершенно беспочвенно – рассчитывать на понимание путинских претензий и амбиций, то поведение Помпео таких шансов не оставляет.

Государственный секретарь США настроен решительно. Новый советник по национальной безопасности Джон Болтон настроен решительно. Конгресс настроен решительно. Осталось только понять, как настроен президент Дональд Трамп.

Российские аналитики до сих пор застряли между тремя вчерашними твитами непредсказуемого американского лидера. В первом из них Трамп угрожает. Во втором – призывает к взаимопониманию. В третьем – объясняет непонимание с Россией продолжением расследования контактов своего окружения с Кремлем. Какая непоследовательность!

Но на самом деле ничего непоследовательного нет. Трамп действительно импульсивен и не всегда способен точно выразить свою мысль. Но его представление о реальности – инстинкт строительного магната. Трамп давит на оппонента, пока тот не поймет, что договориться – выгоднее, чем продолжать конфронтацию.

Трамп хочет сделки с Путиным. И верит, что эта сделка освободит его от подозрений в сотрудничестве с Кремлем во время предвыборной кампании. Потому что эта сделка должна восстановить миропорядок, разрушенный при Обаме.

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Вот только вероятность заключения этой сделки стремится к нулю. Путин просто не может дать Трампу то, чего от него хотел бы получить американский президент. Трамп думает, что Путин знает, что Россия – не ровня Америке. И что не выдержит экономической конфронтации.

А Путин ни о чем таком не желает знать. И – самое главное – об этом ничего не желают знать подданные российского правителя, граждане Средневековья. Путин просто не может позволить себе выглядеть «слабаком» перед таким дремучим народом.

Именно следовательно Трамп, Болтон и Помпео будут давить в надежде на то, что Путин все осознает и начнет переговоры о «сделке». А Путин будет метаться в поиске слабых мест Запада – чтобы они поняли, как опасно на него давить и отстали от него, наконец. Или разделили с ним мир по его, путинским «понятием».

Как и во времена краха Советского Союза – когда американцы тоже давили и хотели договориться – это все закончится не сделкой.

Это закончится коллапсом.

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