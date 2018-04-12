Аналитик зернового рынка «УкрАгроКонсалт» выдала свежие расценки и прокомментировала ситуацию в целом

За последний месяц мировые цены на кукурузу и пшеницу значительно подросли и уже превышают на 8% прошлогодние котировки. Стоимость продовольственной и фуражной пшеницы, а также кукурузы в Причерноморском регионе уже выше на $25/т (до $190-199/т), чем год назад. Цена ячменя выше сразу на $45-50/т. (до $210-212/т), информирует svodka.net.

По словам аналитика зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Марины Сыч, это обусловлено тем, что цены на зерно прошлогоднего урожая, запасы которого подходят к концу, ориентируются на прогнозы по новому урожаю.

И если он будет таким же большим, как в прошлом году, для чего есть все предпосылки, то Украина и другие страны Причерноморья будут оказывать влияние на мировые цены, а не только подстраиваться под них.

Сейчас украинская продовольственная пшеница контрактуется на август по цене $195-199/т, а фуражное зерно по $189-190/т. Соответственно, ячмень закупается по $210-212/т с поставкой в июле.

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Форвардная цена на кукурузу нового урожая с поставкой в ноябре 2018 года составляет $194/т с поставкой в ноябре на условиях FOB.

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