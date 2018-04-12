Постоянная комиссия Киевского совета по вопросам экологической политики согласовала проект решения об ограничении использования полиэтиленовых пакетов в магазинах.

"Согласно проекту решения, будет рекомендовать субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, многократные сумки и тому подобное", – сообщила , передает

В проекте решения отмечается, что во многих странах приняты или разрабатываются законодательные акты, которые запрещают использование полимеров. Взамен потребителям предлагают бумажные пакеты, которые полностью безопасны для человека. Например, во Франции на законодательном уровне решили полностью отказаться от полиэтилена. Магазинам дали трехмесячную отсрочку, чтобы они успели закупить бумажные пакеты и полотняные сумки.

"По официальным данным, в масштабах ЕС ежегодно в мусорном ведре оказываются 8 млрд пакетов. В среднем гражданин ЕС использует около 200 полиэтиленовых пакетов в год, как правило только один раз. Многие из этих пакетов позже оказываются в мировом океане с катастрофическими последствиями для морской фауны, поскольку полиэтилен практически не разлагается и не переваривается. Кроме того, они собираются течениями в огромные "мусорные пятна" площадью в несколько сотен тысяч квадратных километров", - подчеркнул автор проекта Константин Яловой.

Он добавил, что нормативно-правовыми актами Украины не предусмотрен запрет обращения правовыми органами, а также определение меры ответственности субъектов предпринимательства за нарушение таких предписаний.

Яловой предложил прежде только решать вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов централизованно на государственном уровне. Поэтому решение Киевсовета, если его поддержат депутаты на пленарном заседании, будет носить рекомендательный характер.

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