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Вдова Литвиненко: Мне сказали, что моя доза радиации не смертельная, но в будущем это может отразиться на развитии онкологии
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12.04.2018 16:19
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Вдова подполковника ФСБ Александра Литвиненко Марина в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что ей
и сыну разрешили попрощаться с мужем без перчаток и защитных
фартуков, поскольку еще не было известно, что его отравили
радиоактивным полонием-210. Литвиненко: У Толи ничего не
обнаружено. И слава богу, он даже в школу не мог ходить без этой
справки Фото: EPA Она рассказала, что ей и сыну разрешили
попрощаться с Литвиненко без перчаток и защитных фартуков."Я могла
его обнять, поцеловать, почувствовать его запах. Потом сказали о
полонии… Я про себя подумала: "Слава богу, что тогда я об этом еще
не знала". Ведь я не смогла бы с ним попрощаться, не было бы такого
шанса. Я не думала, что со мной может что-то случиться из-за
радиоактивности. В ночь после Сашиной смерти ко мне приехали
полицейские и рассказали о полонии", – сказала она.Литвиненко
отметила, что после этого ее и сына попросили сдать тесты, чтобы
определить, были ли они заражены."Мы три дня ждали результатов. Не
то чтобы я переживала… Думала: "Если и со мной что-то произойдет,
то, наверное, это как-то нечестно. Толя только что потерял отца. А
вдруг – и меня? Несправедливо!" Когда пришли люди с
результатами анализов, они сказали, что у Толи ничего не
обнаружено. И слава богу, он даже в школу не мог ходить без этой
справки. Мне сказали, что мои показатели завышены, но доза не
смертельная. Что в будущем это может отразиться на развитии
онкологии, но степень риска у всех людей разная. Если она у меня
высокая, то еще 1% добавляется. А может, и не повлияет. Когда врач,
женщина, это мне зачитала, мы с ней заплакали обе, обнялись. Для
меня это не был приговор, я поняла, что вот сейчас я не умру.
Главное – чтобы сын вырос, чтобы я это увидела, чтобы я многое
для него смогла сделать. И весь процесс по делу тоже был для него,
для нашего сына", – заявила вдова Литвиненко.Александр
Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным
полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд
по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено
судебное дознание, публичные слушания начались только в начале
2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко
могло быть наличие у него компромата на представителей
российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд
Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко,
"вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который
в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром
Путиным. Исполнителями убийства признали россиян Андрея
Лугового и Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали
полоний в чай Литвиненко.
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