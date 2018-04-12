Вдова подполковника ФСБ Александра Литвиненко Марина в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что ей и сыну разрешили попрощаться с мужем без перчаток и защитных фартуков, поскольку еще не было известно, что его отравили радиоактивным полонием-210. Литвиненко: У Толи ничего не обнаружено. И слава богу, он даже в школу не мог ходить без этой справки Фото: EPA Она рассказала, что ей и сыну разрешили попрощаться с Литвиненко без перчаток и защитных фартуков."Я могла его обнять, поцеловать, почувствовать его запах. Потом сказали о полонии… Я про себя подумала: "Слава богу, что тогда я об этом еще не знала". Ведь я не смогла бы с ним попрощаться, не было бы такого шанса. Я не думала, что со мной может что-то случиться из-за радиоактивности. В ночь после Сашиной смерти ко мне приехали полицейские и рассказали о полонии", – сказала она.Литвиненко отметила, что после этого ее и сына попросили сдать тесты, чтобы определить, были ли они заражены."Мы три дня ждали результатов. Не то чтобы я переживала… Думала: "Если и со мной что-то произойдет, то, наверное, это как-то нечестно. Толя только что потерял отца. А вдруг – и меня? Несправедливо!" Когда пришли люди с результатами анализов, они сказали, что у Толи ничего не обнаружено. И слава богу, он даже в школу не мог ходить без этой справки. Мне сказали, что мои показатели завышены, но доза не смертельная. Что в будущем это может отразиться на развитии онкологии, но степень риска у всех людей разная. Если она у меня высокая, то еще 1% добавляется. А может, и не повлияет. Когда врач, женщина, это мне зачитала, мы с ней заплакали обе, обнялись. Для меня это не был приговор, я поняла, что вот сейчас я не умру. Главное – чтобы сын вырос, чтобы я это увидела, чтобы я многое для него смогла сделать. И весь процесс по делу тоже был для него, для нашего сына", – заявила вдова Литвиненко.Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями убийства признали россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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