В четверг, 12 апреля, в Индии сильные ветры, которые дули со скоростью 130 км/ч, вызвали разрушения четырехметровых столбов древнего комплекса Тадж Махал, который внесен в наследие ЮНЕСКО и признан рукотворным чудом света. Об этом сообщает ВВС.

Известно, что непогода повредила два минарета, расположенные у разных въездных ворот Тадж Махала.

Сообщается, что один из разрушенных столбов располагался у так называемых королевских ворот - место, на которое туристы в первую очередь обращают внимание.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Индии с 1 апреля ограничат посещение гробницы Тадж-Махал тремя часами, чтобы избежать давки.

По данным источника, за сутки число туристов, которые посещаю гробницу, иногда превышает 50 тысяч. Это создает дискомфорт и давку.

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