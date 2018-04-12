В России замалчивают заявления экспертов о проблемах в проекте Крымского моста, которые могут привести к его обрушению.

Об этом рассказал журналист Матвей Ганапольский во время трансляции в Facebook, передает со ссылкой на .

"Я не против этого моста. Когда Крым вернется в Украину, этот мост будет мостом дружбы между украинской и российской территориями, там, через 50 лет, когда все успокоится. Только чтобы он не рухнул – этот мост", – отметил он.

Журналист напомнил, что в декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

"Кто ответит, если рухнет Крымский мост? Очень печально, что история инженерная переросла в историю политическую с истерическим криком: "Мы достроим мост!" Ну так пожалуйста, я просто напомню россиянам, патриотам, что есть такая проблема. Будет оно стоять, не будет оно стоять", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что неизвестно, найдено ли техническое решение проблем, о которых говорил Медовар, потому что эти вопросы не поднимает.

"Это фигура умолчания, мост должен быть построен. Кто несет гарантию – по-моему, это Ротенберги (российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги – Ред.) строят. Чем они отвечают? Тем, что если все это рухнет, то все они дружно сядут в тюрьму? Но вы же знаете, что они не сядут в тюрьму. Сядет какой-то там главный инженер Пупкин. Просто людей жалко", – подытожил Ганапольский.

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