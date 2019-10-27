|Почему кипятить воду повторно – опасно
|27.10.2019 16:01
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Существуют 3 очень веские причины для того, чтобы каждый раз наполнять чайник новой, свежей водой.
1 - Жидкость теряет кислород с каждым кипячением
Каждый раз, когда одна и та же вода проходит процесс кипячения, её состав нарушается, и кислород испаряется из жидкости. Вода превращается в «омертвелую», а значит совсем не полезную для организма воду.
2 - Увеличивается количество примесей
Кипящая жидкость имеет свойство испаряться, а примеси остаются, вследствие чего на фоне уменьшающегося количества воды количество осадка увеличивается.
3 - Вода теряет вкус
Заваривая чай повторно вскипяченой водой, вы уже не получите первоначальный вкус приготовленного с такой водой напитка. Сырая вода при кипячении отличается от прошедшей стоградусный нагрев, а повторно вскипяченная так и подавно теряет свой вкус.
Как правильно кипятить воду