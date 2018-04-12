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Николаевский облсовет не отобрал у русского языка статус регионального
12.04.2018 16:24

Николаевский областной совет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает

"Николаевский облсовет не смог сегодня отменить свое же решение от 2012 о предоставлении русскому языку статуса регионального. Но так называемый языковой "закон" уже потерял силу после решения КС. А статус региональных предоставлялся на основании этого закона. Надо принимать новый закон о языке!", - заявил Кириленко.

Напомним, ранее Кириленко заявлял, что в Украине после признания неконституционным так называемого языкового закона Кивалова-Колесниченко нужно немедленно принять новый закон об украинском языке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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