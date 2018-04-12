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Нардеп Дейдей официально развелся с женой
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12.04.2018 16:27
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Нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей расторг брак и оставил
все имущество бывшей жене. Дейдей: Развод --- это всегда неприятно
Фото: Евгений Дейдей / Facebook Дейдей рассказал "Стране", что
судебное заседание состоялось в его отсутствие, поскольку он был в
Авдеевке.Нардеп отметил, что его экс-супруге осталось все
имущество."Мы нормально разошлись, по обоюдному согласию, но
понятно, что развод – это всегда неприятно", – сказал он.Дейдей
признался, что взял на себя все долговые обязательства, касающиеся
долга Игоря Линчевского, одолжившего его семье 3,5 млн грн.Летом
2017 года НАБУ выяснило, что имущество, которое в четыре раза
превышает официальный доход Дейдея, депутат записал на свою жену
Ингу. Дейдей оформил на жену "кредит" у Игоря Линчевского,
помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.В январе
2018 года Линчевский подал в суд на Дейдея с требованием вернуть
задолженность. Об этом пишет "Українська правда".Недавно
Дейдей показал свою новую пассию, Дарью Ледовских.Она племянница
депутата от "Народного фронта" Елены Ледовских и дочь прокурора
Виктории Кравчук
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