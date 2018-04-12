Нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей расторг брак и оставил все имущество бывшей жене. Дейдей: Развод --- это всегда неприятно Фото: Евгений Дейдей / Facebook Дейдей рассказал "Стране", что судебное заседание состоялось в его отсутствие, поскольку он был в Авдеевке.Нардеп отметил, что его экс-супруге осталось все имущество."Мы нормально разошлись, по обоюдному согласию, но понятно, что развод – это всегда неприятно", – сказал он.Дейдей признался, что взял на себя все долговые обязательства, касающиеся долга Игоря Линчевского, одолжившего его семье 3,5 млн грн.Летом 2017 года НАБУ выяснило, что имущество, которое в четыре раза превышает официальный доход Дейдея, депутат записал на свою жену Ингу. Дейдей оформил на жену "кредит" у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.В январе 2018 года Линчевский подал в суд на Дейдея с требованием вернуть задолженность. Об этом пишет "Українська правда".Недавно Дейдей показал свою новую пассию, Дарью Ледовских.Она племянница депутата от "Народного фронта" Елены Ледовских и дочь прокурора Виктории Кравчук Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки дейдей что его фронта имущество Теги: новости