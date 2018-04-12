|Исчезающие озера в Голосеевском парке, — журналист (фото, видео)
|12.04.2018 16:30
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На выходных прогулялся с киевскими активистами Владимиром Моисеенко и Арсением Пушкаренко по Голосеевскому парку. Еще одно место с огромным потенциалом, который, к сожалению, властями столицы не раскрыт.
Облагорожена только небольшая часть парка. А вот самый дорогой его участок, где находится каскад Голосеевских озер, очень запущен. Жаль, что один из самых известных столичных парков в таком состоянии.
Можно было бы сделать тут шикарную зону отдыха.
Водоемы очень заиленые, в них стекает вся грязь из ливнестоков.
Одно из озер забилось
Для того, чтобы грязь не попадала в озера, еще в 2008 году в
парке стали строить очистные
Недостроенные очистные сооружения теперь зарастают сорняками, а
напоминанием о
Некоторое время стройка была ограждена забором, но секции со
временем растащили.
Одно из озер (став №1), изображенное на этой карте, за прошедшие
десять лет уже
Периодически в сети появляется информация о том, что власти
города планируют очистить
Самая старая публикация о том, что власти Киева собираются
«привести в порядок каскад
Впрочем, прежний руководитель Голосеевской районной администрации Андрей Мельничук считает, что чистить озера до тех пор, пока не достроены очистные сооружения, вообще не имеет смысла.
«Сейчас нет смысла тратить на капитальную очистку – удаление тины и прочее. Потому что у нас не предусмотрены очистные сооружения, которые длительное время смогут поддерживать пруды в нормальном состоянии. Даже если сейчас потратить деньги на очистку, с приходом зимы все вернется в исходное состояние», — в 2016 году.
На самом деле очистные сооружения не только предусмотрены, но и на половину построены. Просто жулики украли деньги, и следовательно объект так и стоит заброшенным долгостроем. Команда Кличко, как и предыдущие мэры, не смогла его достроить. А раз нет очистных, то и чистить пруды не нужно, следовательно пусть водоемы дальше мелеют и зарастают грязью. Логика чиновников, конечно, прекрасна…
Арсений Пушкаренко говорит, что в ближайшее время собирается заняться этой проблемой и разобраться с недостроенными очистными. Активисты собираются снова инициировать уголовное производство по факту разворованных денег.
— Был клиент, был тендер, был подрядчик, было выделено несколько миллионов гривен, но ни одно очистное здание так и не заработало. Более того, одно озеро уже высохло. Если ничего не делать и сброс грязных вод в пруды продолжится, то через 5-10 лет также исчезнут и другие озера, — рассказал Арсений Пушкаренко.
Виталий Кличко много времени проводил за границей, жил в Европе, следовательно должен знать, что европейский парк обычно выглядит как-то так.
К сожалению, сегодня Голосеевский парк выглядит так. Здесь, у озер, по логике должна была бы быть самая крутая часть парка с лавочками, аккуратной аллеей и каким-то благоустройством. Вместо этого тут отшиб. Дорожек нет, лавочек и урн тоже. И озера могут скоро совсем пропасть.
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