На выходных прогулялся с киевскими активистами Владимиром Моисеенко и Арсением Пушкаренко по Голосеевскому парку. Еще одно место с огромным потенциалом, который, к сожалению, властями столицы не раскрыт.

Облагорожена только небольшая часть парка. А вот самый дорогой его участок, где находится каскад Голосеевских озер, очень запущен. Жаль, что один из самых известных столичных парков в таком состоянии.

Можно было бы сделать тут шикарную зону отдыха.

Водоемы очень заиленые, в них стекает вся грязь из ливнестоков. Одно из озер забилось

грязью и почти высохло. Другие тоже мелеют. Активисты рассказывают, что ил уже много лет

обещают вычистить и озера должны были привести в порядок еще 10 лет назад. Но ничего

так и не было сделано.

Для того, чтобы грязь не попадала в озера, еще в 2008 году в парке стали строить очистные

сооружения. Из бюджета были выделены деньги, но объект так и не был достроен. Средства

разворовали где-то между Черновецким и Поповым.

Недостроенные очистные сооружения теперь зарастают сорняками, а напоминанием о

былых планах служит исписанный граффити щит, где указан подрядчик и срок завершения

строительства — 2009 год.

Некоторое время стройка была ограждена забором, но секции со временем растащили.

Остались только бетонные столбы. В бетонной плите зияли открытые люки, в которые могли

провалиться дети. После многочисленных жалоб активистов люки заварили. На том все

«благоустройства» и кончилось.

Одно из озер (став №1), изображенное на этой карте, за прошедшие десять лет уже

исчезло. Там, где могли бы отдыхать люди и плавать лебеди, теперь грязь и камыши.

Периодически в сети появляется информация о том, что власти города планируют очистить

Голосеевские озера и довести очистные сооружения до ума. Но каждый раз все

заканчивается ничем, и о проблеме забывают на годы.

Самая старая публикация о том, что власти Киева собираются «привести в порядок каскад

прудов» в Голосеевском парке, . При мэре Черновецком. Последний раз чистить озера , уже при мэре Кличко, но и тогда ничего не произошло.

Впрочем, прежний руководитель Голосеевской районной администрации Андрей Мельничук считает, что чистить озера до тех пор, пока не достроены очистные сооружения, вообще не имеет смысла.

«Сейчас нет смысла тратить на капитальную очистку – удаление тины и прочее. Потому что у нас не предусмотрены очистные сооружения, которые длительное время смогут поддерживать пруды в нормальном состоянии. Даже если сейчас потратить деньги на очистку, с приходом зимы все вернется в исходное состояние», — в 2016 году.

На самом деле очистные сооружения не только предусмотрены, но и на половину построены. Просто жулики украли деньги, и следовательно объект так и стоит заброшенным долгостроем. Команда Кличко, как и предыдущие мэры, не смогла его достроить. А раз нет очистных, то и чистить пруды не нужно, следовательно пусть водоемы дальше мелеют и зарастают грязью. Логика чиновников, конечно, прекрасна…

Арсений Пушкаренко говорит, что в ближайшее время собирается заняться этой проблемой и разобраться с недостроенными очистными. Активисты собираются снова инициировать уголовное производство по факту разворованных денег.

— Был клиент, был тендер, был подрядчик, было выделено несколько миллионов гривен, но ни одно очистное здание так и не заработало. Более того, одно озеро уже высохло. Если ничего не делать и сброс грязных вод в пруды продолжится, то через 5-10 лет также исчезнут и другие озера, — рассказал Арсений Пушкаренко.

Виталий Кличко много времени проводил за границей, жил в Европе, следовательно должен знать, что европейский парк обычно выглядит как-то так.

К сожалению, сегодня Голосеевский парк выглядит так. Здесь, у озер, по логике должна была бы быть самая крутая часть парка с лавочками, аккуратной аллеей и каким-то благоустройством. Вместо этого тут отшиб. Дорожек нет, лавочек и урн тоже. И озера могут скоро совсем пропасть.

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