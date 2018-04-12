Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в марте текущего года открыли уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации представителем фракции "Единство" в Киевском городском совете и бывшим мэром столицы Александром Омельченко. Об этом свидетельствуют материалы Соломенского районного суда Киева.

По данным Украинской правды, в НАПК подтвердили эту информацию. Также отмечается, что детективы НАБУ ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам в рамках уголовного производства. Они аргументировали просьбу тем, что депутат Киевсовета 31.03.2017 года подал электронную декларацию за 2016 год, а 06.04.2017 года в исправленной электронной декларации за 2016 год внес "заведомо недостоверные сведения об имеющихся в его собственности объектах недвижимости". В частности, Омельченко не указал сведения про два машиноместа (площадью 18,4 м2 и 15,2м2) и факт дарения 3-комнатной квартиры площадью 171,6 м2 своему сыну.

Следствию удалось выяснить, что регистрацию права собственности и удостоверение договора дарения квартиры осуществлял частный нотариус, следовательно возникла необходимость получить доступ к документам, которые находятся во владении частного нотариуса.

"Детектив просил рассмотреть поданное ходатайство о предоставлении временного доступа к указанным вещам и документам без вызова представителей лица, во владении которого они находятся, поскольку существует реальная угроза изменения или уничтожения документов", - говорится в материалах суда.

Стоит отметить, что суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ - они получили месячный доступ к документам нотариуса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира