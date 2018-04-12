Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что 1 марта 2014 года ему отказали в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, так как не считали "легитимным президентом", но соединили с тогдашним спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным. Турчинов: Российское командование поставило перед своими войсками задачу действительно жесткую: они должны были до 1 марта полностью закончить оккупацию Крыма Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Российское командование поставило перед своими войсками задачу действительно жесткую: они должны были до 1 марта полностью закончить оккупацию Крыма. Российский парламент именно 1 марта дал свое согласие Путину на введение войск в Украину. В эти дни не только Харьков, Днепропетровск или Одесса, даже Киев были полностью не защищены. Вечером 1 марта ко мне пришли руководители Минобороны и Генштаба: "Александр Валентинович, российский Генштаб передал нашим в Крыму ультиматум. Требуют сложить оружие, иначе штурм частей и огонь на поражение. Надо что-то делать. Вы же понимаете, что силы не равны", - рассказал Турчинов.Он подчеркнул, что войска РФ превосходили украинские подразделения в Крыму "на порядок"."Я даю команду соединить меня с Путиным. Отказ. Позиция русских: Турчинов – нелегитимный президент. Легитимный для них президент – Янукович. Для меня определили переговорщиком только руководителя Госдумы – Нарышкина (экс-спикер российской Госдумы Сергей Нарышкин. – ). Иными словами, российские власти вынуждены были признавать меня только как главу Верховной Рады. На легитимности Януковича, обратившегося к ним за военной помощью, они строили политическое прикрытие своего вторжения в Украину. Ну что ж, давайте Нарышкина. До окончания ультиматума остается несколько часов", – сказал секретарь СНБО.Он отметил, что это был второй его телефонный разговор с Нарышкиным."И я господину Нарышкину сказал, что наши военные получили ультиматум вашего Генерального штаба. "Предупреждаю вас: войска не просто приведены в полную боевую готовность, но и получили мой приказ вести огонь на поражение. На вас ляжет ответственность за тысячи жертв"... Заканчивая разговор, я сказал: "Передайте Путину: на вас будет кровь и вся ответственность..." Могу ошибаться в деталях, но суть общения была такова. Разумеется, я блефовал, понимал, что приказ вести огонь на поражение вряд ли большинство наших военных выполнит. Вряд ли решатся не просто отстреливаться, а использовать тяжелое вооружение. Но знаете, россияне штурм отменили. В результате мы выиграли почти месяц времени. Благодаря этому мы получили возможность хотя как-то восстановить обороноспособность страны, реанимировать Вооруженные силы, и главное – мы получили время для подготовки и проведения мобилизации", – рассказал Турчинов.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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