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Турчинов: Заканчивая разговор с Нарышкиным, я сказал: "Передайте Путину: на вас будет кровь и вся ответственность"
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12.04.2018 16:35
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр
Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента
Украины, в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону
рассказал, что 1 марта 2014 года ему отказали в телефонном
разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, так как не считали
"легитимным президентом", но соединили с тогдашним спикером Госдумы
РФ Сергеем Нарышкиным. Турчинов: Российское командование
поставило перед своими войсками задачу действительно жесткую: они
должны были до 1 марта полностью закончить оккупацию Крыма Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Российское командование поставило
перед своими войсками задачу действительно жесткую: они должны были
до 1 марта полностью закончить оккупацию Крыма. Российский
парламент именно 1 марта дал свое согласие Путину на введение войск
в Украину. В эти дни не только Харьков, Днепропетровск или Одесса,
даже Киев были полностью не защищены. Вечером 1 марта ко мне пришли
руководители Минобороны и Генштаба: "Александр Валентинович,
российский Генштаб передал нашим в Крыму ультиматум. Требуют
сложить оружие, иначе штурм частей и огонь на поражение. Надо
что-то делать. Вы же понимаете, что силы не равны", - рассказал
Турчинов.Он подчеркнул, что войска РФ превосходили украинские
подразделения в Крыму "на порядок"."Я даю команду соединить меня с
Путиным. Отказ. Позиция русских: Турчинов – нелегитимный
президент. Легитимный для них президент – Янукович. Для меня
определили переговорщиком только руководителя Госдумы –
Нарышкина (экс-спикер российской Госдумы Сергей
Нарышкин. – ). Иными словами, российские власти вынуждены
были признавать меня только как главу Верховной Рады. На
легитимности Януковича, обратившегося к ним за военной помощью, они
строили политическое прикрытие своего вторжения в Украину. Ну что
ж, давайте Нарышкина. До окончания ультиматума остается несколько
часов", – сказал секретарь СНБО.Он отметил, что это был второй
его телефонный разговор с Нарышкиным."И я господину Нарышкину
сказал, что наши военные получили ультиматум вашего Генерального
штаба. "Предупреждаю вас: войска не просто приведены в полную
боевую готовность, но и получили мой приказ вести огонь на
поражение. На вас ляжет ответственность за тысячи жертв"...
Заканчивая разговор, я сказал: "Передайте Путину: на вас будет
кровь и вся ответственность..." Могу ошибаться в деталях, но суть
общения была такова. Разумеется, я блефовал, понимал, что приказ
вести огонь на поражение вряд ли большинство наших военных
выполнит. Вряд ли решатся не просто отстреливаться, а использовать
тяжелое вооружение. Но знаете, россияне штурм отменили. В
результате мы выиграли почти месяц времени. Благодаря этому мы
получили возможность хотя как-то восстановить обороноспособность
страны, реанимировать Вооруженные силы, и главное – мы
получили время для подготовки и проведения мобилизации", –
рассказал Турчинов.Россия аннексировала Крым после незаконного
"референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент
между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной
режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
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