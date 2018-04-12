На официальном YouTube-канале Zero Media появился трейлер фильма "Настоящее преступление»" с Джимом Керри в главной роли. Известно, что сюжет картины создан на основе реальных событий, произошедших в декабре 2000 году в Польше.

Актер играет роль полицейского Тадека, который занимается расследованием убийства бизнесмена, тело которого было обнаружено в реке Одер. Главным подозреваемым по делу становится польский писатель, который вскоре после убийства мужчины создал роман.

По фильму видно, что сюжет романа оказался слишком похож на реальное преступление.

Кроме Джима Керри, в фильме снялись Шарлотта Генсбур и Мартон Чокаш.

Как сообщал svodka.net, канадо-американский актер, актер Джим Керри более семи лет тому назад занялся рисованием , после чего стал автором серии политических карикатур, в последних из которых высмеял администрацию нынешнего президента США Дональда Трампа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира