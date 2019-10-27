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На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба, есть жертвы
27.10.2019 16:12
В Техасе произошла стрельба на встрече выпускников, есть жертвы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
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