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На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба, есть жертвы
27.10.2019 16:12
В Техасе произошла стрельба на встрече выпускников, есть жертвы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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