Бывает так, что когда накатишь соточку-другую, очень хочется с кем-то поговорить. Просто поговорить, дабы тебя выслушали. Очень хорошо, если с собеседником у вас есть общий враг. Вот так сидел вечерком Петро Офшорович Рошенко, скучно, жена уже устала от вечных разговоров о «русской агрессии», устала от хвастовства, вообще от мужа, который постоянно несет такое, что на уши не натянешь.

Скучает, значит Петро, ковыряется в «контактах» телефонной книжки – кому бы позвонить? Да так, чтобы не послали сходу? Да так, чтобы не нарваться на пранкера? И чудо!!! Есть такое же несчастное создание на этой планете, третьей от Солнца – ТЕРЕЗА МЭЙ!

Позвонил Петро прямо в Британию. А шо, телефонные разговоры президента оплачивает несчастное государство. И сразу как бальзам на израненную душу – «русская агрессия», «оккупация Крыма», «вторжение на Донбасс» и понеслась душа в рай!

Мэй прямо так и заявила, если верить официальному интернет-представительству украинского президента, дескать осуждаю агрессию и поддерживаем территориальную целостность Украины. Петро в ответ сказал, что абсолютно уверен в руке Москвы, отравившей Скрипаля и потому, на всякий случай, каждый день принимает по литру «противоядия» и ей порекомендовал.

Так же украинский президент предложил помощь в расследовании этого запутанного отравления. Ведь всему миру давно известно, какие на Украине специалисты своего дела сидят: и «сепаратисты сами себя обстреливают», и на Донбассе 40 000 бурятских конных водолазов в форме спецназа ГРУ воюют, и на майдане именно народ поднялся, причем весь украинский народ. А стреляли не грузинские снайперы, а лично Янукович и Сурков. В Одессе «сепаратисты» сами себя сожгли, а в Луганске 2-го июля «кондиционер взорвался», а не украинский самолет бомбил. В общем, показал себя специалистом высшего класса, когда дело касается фейков о России.

Не забыли и обсудить новые санкции против России, а то что-то в 2017-м году товарооборот между Россией и Украиной увеличился на 30%. Надо снижать темпы, иначе граждане Украины не вымрут заявленными темпами.

Не верь глазам своим! Верь честным журналЫстам с "5 анала": у нас гибридная агрессия, что Путин развязал на всей планете и мы - щит Европы. А эти цистерны с российским аммиаком появились на ж\д станции Хмельницкого в качестве провокации. Это ФСБ их сюда направило для создать соответствующую лживую картинку. Мы же даже мысли не допускаем, что кто-то может торговать с Россией

И В Киеве на вокзале Киев-Волынский, это все лживая пропаганда, на самом деле там выгнанное бабой Параской противоядие от «Новичка» в количествах достойных президента

Рассказал Петро, как сильно развивается Украина, вырвавшись из лап «агрессора» и сказав в 1429-й раз «окончательное ПРОЩАЙ».

А это образец тестовой площадки Hyperloop. Одесская область. Там, на заднем плане еще и австралийский космодром виднеется.

Очень беспокоилась Тереза Мэй о том, правильные санкции Британия собирается ввести, может мало, может вообще запретить Россию? А еще рассказала, что это месть России за то, что их Елизавета (которая в Золотом Веке) отравила Ивана Васильевича Грозного.

Хочу напомнить, что это все согласно интернет-представительству Петра Офшоровича, самому надежному источнику. Именно из этого источника мы узнаем, как весь мир в едином порыве готовится оказать помощь Украине, желательно финансовую, можно наличными. Именно там есть все сведения о том, как Трамп умолял Петра Офшоровича о встрече, уговорил в общем.

В конце Петро пригласил Терезу приехать в Киев и прогуляться с ним по майдану. Тереза обещала подумать и выкроить недельку-другую, потому как всем известно – отдых на Украине всем отдыхам отдых. И даже сам президент украины, дабы создать рабочую обстановку вынужден кататься на Мальдивы.

Хорошо, что есть такие друзья на планете, а с кем еще поговорить о «русской агрессии».

Николай Романенко

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