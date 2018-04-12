Если законопроект примут, то самые дешевые сигареты, которые Тот, кто курит сигареты за 30–40 грн, вряд ли перейдет на контрабанду, считают авторы статьи Фото: EPA Если его примут, то самые дешевые сигареты, которые сегодня стоят 18–22 грн, подорожают минимум на 5 грн."В Министерстве финансов полностью игнорируют альтернативный способ повышения акцизных сборов путем эффективного использования адвалорной ставки. Адвалорная ставка, как часть акцизного сбора, активно применяется в странах ЕС. Суть адвалорной ставки очень проста и справедлива: потребители более дорогих сигарет платят больший налог, чем потребители дешевых. Это очень простой и действенный способ повысить доходы бюджета и эффективно бороться с курением", – отмечается в материале.Тот, кто курит сигареты за 30–40 грн, вряд ли перейдет на контрабанду, если цена на них вырастет, он или будет платить больше, или перейдет на другие бренды в приемлемой для себя ценовой категории, или же бросит курить, предполагают авторы статьи."Украинская власть почему-то не рассматривает такой путь, хотя по просчетам экспертов, введение адвалорной акцизной ставки для сигарет любой стоимости даст госбюджету в семь раз больше поступлений, чем введение "минимальной" розничной цены на сигареты", – пишет издание.Журналисты "Обозревателя" считают, что выбранная схема повышения цен на сигареты может быть результатом корррупционного сговора."Международные корпорации имеют довольно ресурсов, чтобы скупать чиновников по всему миру. И, по всей видимости, им удалось найти "нужные аргументы" для министерства-инициатора. Найдут они их и для других участников процесса, с которыми по нашим сведениям сейчас идет активная работа. Так, по предварительной информации, Государственная фискальная служба Продана (и.о. главы ведомства Мирослав Продан. – ) уже дала "добро" на поддержку скандального законопроекта", – заявили авторы статьи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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