Германия не будет участвовать в военных действиях против сирийского правительства.

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Об этом после встречи с премьер-министром Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в четверг в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает .

«Германия не будет участвовать в возможных военных действиях (против сирийского правительства – ред.). Я хочу отметить, что еще не было принято никаких решений», — сказала Меркель.

Она добавила, что Германия поддерживает любые действия, подразумевающие, что использование химического оружия неприемлемо.

Напомним, 11 апреля президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, несмотря на угрозы со стороны РФ сбивать эти ракеты.

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