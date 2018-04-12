В Пакистане во время выступления была застрелена 24-летняя беременная певица, сообщает The Independent .

По данным издания, трагедия произошла в южной провинции Пакистана Синд. Исполнительница по имени Самина Самун, известная также как Самина Синдху, отказалась плясать перед вооруженным мужчиной. Он попросил ее встать и плясать, вместо того, чтоб петь сидя. После отказа мужчина, который выглядел пьяным, достал пистолет и трижды выстрелил в сторону певицы.

Стоит отметитьт, что девушка было доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось.

По словам жена Самины, она была на шестом месяце беременности. Мужчина потребовал, чтобы подозреваемому было предъявлено обвинение в двойном убийстве - его жены и их нерожденного ребенка. Подозреваемого арестовали.

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