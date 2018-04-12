|Великобритания инициирует заседание Совбеза ООН после доклада Организации по запрещению химоружия по отравлению Скрипаля
|12.04.2018 16:51
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The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl— UK at the UN (@UKUN_NewYork) 12 квітня 2018 р.
12 апреля Организация по запрещению химоружия подтвердила выводы Британии о нервном агенте, которым отравили Скрипаля. При этом в публичном отчете не назвали вещество "Новичком".Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ОЗХО подтвердила отравление Скрипаля "Новичком".66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.
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