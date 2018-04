На следующей неделе может состояться заседание Совета безопасности ООН во вопросу отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. 12 апреля ОЗХО подтвердила выводы Британии о нервном агенте, которым отравили Скрипаля Фото: ЕРА "Великобритания созвала заседание Совбеза ООН в связи с докладом ОЗХО по инциденту Солсбери. Ожидаем, что заседание состоится на следующей неделе", – говорится в сообщении. The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl — UK at the UN (@UKUN_NewYork) 12 квітня 2018 р. 12 апреля Организация по запрещению химоружия подтвердила выводы Британии о нервном агенте, которым отравили Скрипаля. При этом в публичном отчете не назвали вещество "Новичком".Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ОЗХО подтвердила отравление Скрипаля "Новичком".66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



