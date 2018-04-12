13 апреля народный депутат Надежда Савченко пройдет проверку на полиграфе в следственном изоляторе Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает «Страна.юа» со ссылкой на ее сестру Веру.

«Точное время проверки на полиграфе буду знать вечером, сейчас пытаюсь добиться свидания с Надеждой. Вот после встречи и буду знать более конкретно. Известно пока только, что допрос на полиграфе будут проводить тут же, в СИЗО СБУ», — рассказала Вера. По ее словам, Надежда требовала, чтобы это происходило максимально публично.

«Даже если на процедуру не допустят СМИ, то чтобы была видео-трансляция. Но этого не разрешили. Разрешили только, чтобы адвокат добавил свои вопросы», — добавила Вера Савченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира