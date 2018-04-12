|Стало доподлинно известно, чем отравили Скрипалей
|12.04.2018 16:55
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Испытания, проведенные экспертами из Организации, показали, что нервно-паралитическое вещество было обнаружено в образцах окружающей среды, собранных в Солсбери, передает Sky News.
Экспертиза также показала, что химическое вещество было обнаружено в образцах крови, взятых у Скрипаля и полицейского Ника Бэйли, который первым прибыл на место инцидента.
Юлия и Сергей Скрипаль
В докладе ОЗХО сказано, что химическое вещество отличается «высокой чистотой» с полным отсутствием загрязняющих примесей.
Как сообщил источник в министерстве иностранных дел Великобритании, ОЗХО «прямо подтвердила наши выводы», а высокий уровень чистоты обозначил вероятность причастности руководства РФ.
В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Лондон не сомневался в результатах анализа вещества, сделанного британскими экспертами лаборатории в Портон-Дауне, однако теперь целых четыре лаборатории подтвердили данные результаты.
«Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника – только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое», – цитирует заявление министра «РИА Новости«.
Как известно, после инцидента в Солсбери британские власти заявили, что против Сергея и Юлии Скрипаль могли применить нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия.
Из-за доклада ОЗХО Великобритания созывает заседание Совбеза ООН.
Эксперты ОЗХО начали исследование проб вещества, которое использовалось при нападении на Скрипалей 21 марта, после того, как с просьбой о техническом содействии в организацию обратились власти Великобритании.
Эксперты проводили изучение проб в четырех лабораториях в Гааге. Две из них занимались медико-биологическими данными, еще две — пробами, взятыми из окружающей среды.
«Новичок» — группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Они были разработаны в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии в Москве.