Голкипер Жаксон Фолман, который выжил после ужасной авиакатастрофы с бразильской командой "Шапекоэнсе", забил гол в благотворительном матче.

Встречались команды друзей главного тренера сборной Бразилии Тите и главного тренера "Коринтианса" Фабио Карилле, передает со ссылкой на .

Фолман, которому после авиакатастрофы ампутировали ногу, забил гол протезом. Во втором тайме голкипер нанес точный удар в качестве полевого игрока. После чего попал в объятия игроков обеих команд.

Встреча завершилась победой команды Карилле, за которую играл Фолман.

Авиакатастрофа с самолетом, на котором летела команда "Шапекоэнсе", произошла 28 ноября прошлого года. Из находившихся на борту 77 человек выжить в итоге удалось только пятерым, из которых трое - футболисты: Фолман, а также защитники Нету и Алан Рушел.

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