|Стало известно, примет ли участие Германия в ударах по Сирии
|12.04.2018 16:58
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Германия не будет участвовать в военных действиях против сирийского правительства.
Об этом после встречи с премьер-министром Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в четверг в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters, информирует svodka.net.
«Германия не будет участвовать в возможных военных действиях (против сирийского правительства – ред.). Я хочу отметить, что еще не было принято никаких решений», — сказала Меркель.
Она добавила, что Германия поддерживает любые действия, подразумевающие, что использование химического оружия неприемлемо.
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