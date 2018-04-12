Почти четыре года назад, 3 сентября 2014 года, тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк презентовал на заседании Кабмина проект "Стена" – сеть оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был выполнен с большим числом ошибок, сейчас приходится все исправлять, заявил "ГОРДОН" директор "Центрального проектного института" Минобороны Украины, военный строитель и инженер Олег Приймачук. Проект "Стена" планировали завершить до 2018 года, позже конечный срок возведения сооружений на границе Украины с Россией перенесли на 2020-й Фото: dpsu.gov.ua Об этом в интервью издании "ГОРДОН" заявил директор госпредприятия "Центральный проектный институт" Минобороны Украины, военный строитель и инженер полковник запаса Олег Приймачук. Именно он со своим коллективом сейчас заново занимается проектом."Часть "стены" уже построена. Хотел бы я знать, кто проводил экспертизу этого проекта, потому что технологически и технически он был выполнен непрофессионально. Мягко говоря. Очень много ошибок, отклонений. Проект выполнен без учета свойства грунтов и без условий местности, а саму "стену", точнее, сетку пальцем легко расковырять", – рассказал Приймачук.По его словам, сеть оборонительных сооружений была настолько некачественно спроектирована, что местные жители "откручивали и секциями заборы уносили себе в огороды"."Сам проект непрофессиональный, плюс показуха. Пограничники рассказывали, как местные жители откручивали и секциями заборы уносили себе в огороды. Сейчас все исправляем: проектируем водоотводовы, пункты мониторинга, вышки, систему обнаружения-оповещения-патрулирования. Пограничные войска с нами работают, довольны. В общем, работа идет, но больше рассказать не могу – закрытая информация", – уточнил Приймачук."Стена" представляет собой оборонительное здание на границе с Российской Федерацией. Строительство стартовало осенью 2014 года. Проект стоимостью 8 млрд грн планировали завершить до 2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок возведения сооружений перенесли на 2020 год.По состоянию на июнь 2017 года на границе с РФ оборудовали 273,5 км противотранспортных рвов, почти 170 км рокадных дорог и более 83 км металлического заградительного забора. Также развернули комплексы видеоконтроля и сигнализации. Объем проведенных работ составил 14% от запланированных.В августе 2017-го Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало семь человек в рамках расследования растраты бюджетных средства на проекте "Стена". Среди них должностные лица Госпогранслужбы и руководители фирм-подрядчиков. 11 августа всех подозреваемых арестовали. Общая сумма залогов составляет 25,5 млн грн. В ноябре был задержан восьмой подозреваемый в хищении средств проекта "Стена".По словам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, задержанных подозревают в хищении 16 млн 688 тыс. грн.В сентябре военная прокуратура Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудников ГПСУ. В октябре 2017-го глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что на обустройство границы Украины с Россией необходимо около 1,2 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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