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Приймачук: Пограничники рассказывали, как местные жители от "стены Яценюка" откручивали и секциями заборы уносили себе в огороды
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12.04.2018 16:59
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Почти четыре года назад, 3 сентября 2014 года, тогдашний
премьер-министр Украины Арсений Яценюк презентовал на заседании
Кабмина проект "Стена" – сеть оборонительных сооружений на границе
с Россией. Проект был выполнен с большим числом ошибок, сейчас
приходится все исправлять, заявил "ГОРДОН" директор "Центрального
проектного института" Минобороны Украины, военный строитель и
инженер Олег Приймачук. Проект "Стена" планировали завершить до
2018 года, позже конечный срок возведения сооружений на границе
Украины с Россией перенесли на 2020-й Фото: dpsu.gov.ua Об
этом в интервью издании "ГОРДОН" заявил
директор госпредприятия "Центральный проектный институт"
Минобороны Украины, военный строитель и инженер полковник запаса
Олег Приймачук. Именно он со своим коллективом сейчас заново
занимается проектом."Часть "стены" уже построена. Хотел бы я знать,
кто проводил экспертизу этого проекта, потому что технологически и
технически он был выполнен непрофессионально. Мягко говоря. Очень
много ошибок, отклонений. Проект выполнен без учета свойства
грунтов и без условий местности, а саму "стену", точнее, сетку
пальцем легко расковырять", – рассказал Приймачук.По его
словам, сеть оборонительных сооружений была настолько некачественно
спроектирована, что местные жители "откручивали и секциями заборы
уносили себе в огороды"."Сам проект непрофессиональный, плюс
показуха. Пограничники рассказывали, как местные жители откручивали
и секциями заборы уносили себе в огороды. Сейчас все исправляем:
проектируем водоотводовы, пункты мониторинга, вышки, систему
обнаружения-оповещения-патрулирования. Пограничные войска с нами
работают, довольны. В общем, работа идет, но больше рассказать не
могу – закрытая информация", – уточнил Приймачук."Стена"
представляет собой оборонительное здание на границе с Российской
Федерацией. Строительство стартовало осенью 2014 года.
Проект стоимостью 8 млрд грн планировали завершить до
2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный
срок возведения сооружений перенесли на 2020 год.По состоянию
на июнь 2017 года на границе с РФ оборудовали 273,5 км
противотранспортных рвов, почти 170 км рокадных дорог и более 83 км
металлического заградительного забора. Также развернули комплексы
видеоконтроля и сигнализации. Объем проведенных работ составил 14%
от запланированных.В августе 2017-го Национальное антикоррупционное
бюро Украины задержало семь человек в рамках
расследования растраты бюджетных средства на проекте "Стена". Среди
них должностные лица Госпогранслужбы и руководители
фирм-подрядчиков. 11 августа всех подозреваемых
арестовали. Общая сумма залогов составляет 25,5 млн грн. В ноябре
был задержан восьмой подозреваемый в хищении средств проекта
"Стена".По словам главы Специализированной антикоррупционной
прокуратуры Назара Холодницкого, задержанных подозревают в
хищении 16 млн 688 тыс. грн.В сентябре военная прокуратура
Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт
в отношении сотрудников ГПСУ. В октябре 2017-го глава
Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что на обустройство границы
Украины с Россией необходимо около 1,2 млрд грн.
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