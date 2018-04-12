Полиция нашла и вернула родителям двух 12-летних киевских школьниц, которые позавчера самовольно оставили учебное заведение в Дарницком районе Киева и выходить на связь с родителями. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает

"Более двух суток девушек искали сотрудники столичного гарнизона полиции. В то же время, к поискам несовершеннолетних активно включились неравнодушные граждане, которые по ориентировкам в СМИ пытались найти "путешественниц". Сегодня похожих по описанию девушек увидели в поселке Барышевка Киевской области: они поймали попутку и сели в машину. Местный житель, который узнал девочек из сюжета на телевидении, запомнил номерные знаки автомобиля и сообщил об этом полицейским ", - говорится в сообщении.



Автопатрули Барышевского полиции сразу отправились на место и перекрыли трассу по маршруту следования указанной в ориентировке автомобиля. А вскоре их коллеги на КП "Березань" остановили машину с киевскими школьницами. Девушек доставили в локальный участок полиции. За ними отправились работники ювенальной превенции Дарницкого управления столицы и родители.



"Установлено, что самостоятельное путешествие в другой город они планировали заранее с целью привлечения к себе внимания со стороны взрослых и в поисках приключений. Мобильными телефонами все это время школьницы не пользовались. С девочками все хорошо, противоправных действий в отношении них не совершали. Сейчас с ними общаются психологи, чтобы выяснить истинные мотивы такого поступка ", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в г. Киеве Оксана Поплавская.



В дальнейшем с детьми будут работать "детские" полицейские. Они расскажут им об опасных ситуациях, в которые могут попасть несовершеннолетние без присмотра родителей.



Как сообщал в Дарницкой полиции с заявлением обратились родители детей, которые исчезли. По их словам, 10 апреля около 10:30 дети ушли из школы, и до настоящего времени не вернулись. Мобильной связи с ними нет. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения девочек.

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