Полиция нашла и вернула родителям двух 12-летних киевских
школьниц, которые позавчера самовольно оставили учебное заведение в
Дарницком районе Киева и выходить на связь с родителями. Об этом
сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает
"Более двух суток девушек искали сотрудники столичного гарнизона
полиции. В то же время, к поискам несовершеннолетних активно
включились неравнодушные граждане, которые по ориентировкам в СМИ
пытались найти "путешественниц". Сегодня похожих по описанию
девушек увидели в поселке Барышевка Киевской области: они поймали
попутку и сели в машину. Местный житель, который узнал девочек из
сюжета на телевидении, запомнил номерные знаки автомобиля и сообщил
об этом полицейским ", - говорится в сообщении.
Автопатрули Барышевского полиции сразу отправились на место и
перекрыли трассу по маршруту следования указанной в ориентировке
автомобиля. А вскоре их коллеги на КП "Березань" остановили машину
с киевскими школьницами. Девушек доставили в локальный участок
полиции. За ними отправились работники ювенальной превенции
Дарницкого управления столицы и родители.
"Установлено, что самостоятельное путешествие в другой город они
планировали заранее с целью привлечения к себе внимания со стороны
взрослых и в поисках приключений. Мобильными телефонами все это
время школьницы не пользовались. С девочками все хорошо,
противоправных действий в отношении них не совершали. Сейчас с ними
общаются психологи, чтобы выяснить истинные мотивы такого поступка
", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в г.
Киеве Оксана Поплавская.
В дальнейшем с детьми будут работать "детские" полицейские. Они
расскажут им об опасных ситуациях, в которые могут попасть
несовершеннолетние без присмотра родителей.
Как сообщал в Дарницкой полиции с заявлением обратились родители
детей, которые исчезли. По их словам, 10 апреля около 10:30 дети
ушли из школы, и до настоящего времени не вернулись. Мобильной
связи с ними нет. Правоохранители проводят оперативно-розыскные
мероприятия для установления местонахождения девочек.
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