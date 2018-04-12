Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что в России прозвище Кровавый пастор ему могли дать из-за того, что он проповедует в протестантской церкви, пишет NEWSONE .

"Видимо, считают, что руки у меня по локти в российской крови. Пастором меня и раньше называли из-за того, что я протестант и проповедую в церкви. Но для российских пропагандистов и "пастор" - это негативное слово. Протестант для них враг. В Советском Союзе все протестанты были, по версии КГБ, агентами ЦРУ и по тюрьмам сидели. Добавили еще эпитет "кровавый", потому что российскую кровь на Донбассе пролил, и получили тиражируемое клише, имеющее для российских обывателей двойной негативный смысл. Но я пренебрежительно отношусь к их пропагандистскому творчеству", - пояснил Турчинов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой .

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