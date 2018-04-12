Знаменитая американская киноактриса, обладательница "Золотого глобуса", а также премии "" Риз Уизерспун стала жертвой хакеров, пишет со ссылкой на .

Фото обнаженной звезды "Блондинки в законе" опубликовал телеграм-канал Super.

Кстати, в 2017 году Риз вошла в список самых влиятельных бизнесвумен по версии Fortune. Актриса оказалась в одном ряду с председателем совета директоров и СЕО Мэри Барра, председателем совета директоров и СЕО PepsiCo Индрой Нуйи и исполнительным директором Facebook Шерил Сэндберг.

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