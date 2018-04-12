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Помпео участвует в слушаниях в Сенате США. Трансляция с переводом на русский
12.04.2018 17:07
Майк Помпео, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность государственного секретаря США, участвует в слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, где будет утверждаться его кандидатура. Трансляцию ведет "Настоящее время".   | Помпео должен заменить Тиллерсона на должности главы Госдепартамента Фото: ЕРА Помпео заявит, что эра мягкой политики в отношении России завершена, сообщало агентство Associated Press, в распоряжении которого оказались выдержки из его выступления.13 марта Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на его место бывшего директора ЦРУ Помпео.видео Видео: Настоящее время / YouTube

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