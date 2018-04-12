Помпео участвует в слушаниях в Сенате США. Трансляция с переводом на русский
12.04.2018 17:07
Майк Помпео, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на
должность государственного секретаря США, участвует в слушаниях в
комитете по иностранным делам Сената США, где будет утверждаться
его кандидатура. Трансляцию ведет "Настоящее время". |
Помпео должен заменить Тиллерсона на должности главы
Госдепартамента Фото: ЕРА Помпео заявит, что эра мягкой
политики в отношении России завершена, сообщало
агентство Associated Press, в распоряжении которого оказались
выдержки из его выступления.13 марта Трамп объявил об
увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении
на его место бывшего директора ЦРУ Помпео.видео Видео: Настоящее время / YouTube