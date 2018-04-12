|Американский телеканал CNN переселил Украину в Пакистан (фото)
|12.04.2018 17:09
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Телеканал CNN перепутал Украину на карте с Пакистаном. Кроме того, телевизионщики поместили на границу с Украиной Чехословакию.
Редактор и журналист влиятельного американского издания The New York Times Макс Фишер представил свою коллекцию географических ляпов американских телевизионщиков, пишет «Голос Америки».
Так, в случае Украины ложная графика сопровождала освещение т.н. «референдума» на территории ОРДЛО. Украина на карте оказалась на месте Пакистана.
Кроме того в другом сюжете телевизионщики поместили на границу с Украиной в 21 веке государство Чехословакию.
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