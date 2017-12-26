Родившийся котенок может есть сразу двумя мордочками, они удобно расположены даже при такой аномалии.

Но кормят животное пока через трубочку.

В приют детеныша кошки принес ее хозяин. После рождения котенка мужчина боялся, что у него будут проблемы с кормлением столь необычного питомца и котенок может просто погибнуть.

Теперь за котенком по прозвищу Бетти Би следят тысячи жителей ЮАР.

Помимо двух мордочек, у Бетти Би три глаза, два по бокам и большой глаз посередине, слившийся из двух в один, два носа и два рта. Котенка в приюте выходили, и теперь в соцсетях работники выкладывают разные новости с видео о том, как поживает и развивается их необычный питомец.

Бетти Би нет еще и двух недель, его рождение – явление крайне редкое.

Таких котят называют котами-Янусами — в честь изображаемого с двумя лицами древнеримского божества Януса.

Эти котята часто не выживают и умирают в первые месяцы жизни. Но работники приюта убеждены, что смогут преодолеть все кризисные моменты. К тому же у животного отличный аппетит — Бетти Би хорошо прибавляет в весе.

В приюте надеются, что котенок сможет побить рекорд, который был у кота-Януса Франкенлуи, умершего в 2014 году в 15-летнем возрасте.

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