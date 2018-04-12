Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, эту позицию РФ будет отстаивать в Совбезе ООН, передает «РИА Новости».

«Россия выступает за незамедлительное проведение объективного расследования остающихся бездоказательными антисирийских обвинений силами ОЗХО. Решительно отстаиваем эту позицию в СБ ООН», — сказала она.

Она добавила, что военные РФ в координации с правительством Сирии готовы обеспечить безопасные условия работы экспертов на месте.

По ее словам, Москва не стремится к эскалации в ситуации вокруг Сирии, и надеется на осторожность западных стран.

«Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска, их объектом становится и Российская Федерация, якобы защищающая режим Асада и, соответственно, разделяющая ответственность за его «преступления», — сказала Захарова.

Она добавила, что угрозы применить силу против Сирии являются грубым нарушением устава ООН.

«На самом высоком уровне, от президентов США и Франции прозвучала угроза жесткой реакции, с применением силы против Сирии. Хотела бы отметить, что сама по себе угроза применения силы против страны-члена ООН является грубым нарушением Устава этой организации», — сказала представитель МИД РФ.

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