|Из-за болезни женщина потеряла нос и теперь носит его "на магнитах" (фото, видео)
|12.04.2018 17:16
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Джейн Хардман, яка страждає від аутоімунного захворювання, у прямому ефірі ранкового телешоу показала наслідки своєї недуги, "відстебнувши" ніс, пише та .
Вона розповіла, що гранулематоз позбавив її свого носа, і лікарі створили для неї косметичний протез на магнітах. Для цього імплантували пацієнтці магнітні кріплення в кістки лицьового черепа. Варто зазначити, що жінка з гумором сприйняла свою недугу. Вона каже, що найскладніше зараз - необхідність контролювати себе, коли хочеться чхнути.
Джейн поділилася:
«Одного разу я чхнула так, що відвалився ніс. Відтоді я завжди притримуюсь протез, коли чхаю».
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