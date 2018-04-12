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Из-за болезни женщина потеряла нос и теперь носит его "на магнитах" (фото, видео)
12.04.2018 17:16
Из-за болезни женщина потеряла нос и теперь носит его "на магнитах" (фото, видео) По теме:

Джейн Хардман, яка страждає від аутоімунного захворювання, у прямому ефірі ранкового телешоу показала наслідки своєї недуги, "відстебнувши" ніс, пише  та .

Вона розповіла, що гранулематоз позбавив її свого носа, і лікарі створили для неї косметичний протез на магнітах. Для цього імплантували пацієнтці магнітні кріплення в кістки лицьового черепа. Варто зазначити, що жінка з гумором сприйняла свою недугу. Вона каже, що найскладніше зараз - необхідність контролювати себе, коли хочеться чхнути.

Джейн поділилася:

«Одного разу я чхнула так, що відвалився ніс. Відтоді я завжди притримуюсь протез, коли чхаю».







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