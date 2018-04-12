Президент Украины Петр Порошенко помогает местному самоуправлению и думает о нем, следовательно Харьков, вероятно, поддержит его на новых выборах, отметил мэр города Геннадий Кернес. Кернес: Полагаю, будем поддерживать его Фото: city.kharkov.ua "Полагаю, ...будем поддерживать его. Потому что он себя показал как человек, который пошел на децентрализацию, на увеличение бюджета местных органов власти. У нас появились деньги для решения городских вопросов. Появилась возможность участвовать в структуре изменения законов – через новую Ассоциацию городов Украины, которую возглавил Виталий Кличко. Все работает, все налажено, во всяком случае, мы можем обратиться и получить ответ и помощь", – сказал он.По словам Кернеса, благодаря поддержке Порошенко в Харькове "будет строиться новая линия метро, уже строится многофункциональный комплекс по переработке твердых бытовых отходов"."Уже работает Региональный центр административных услуг для населения. Это все, подчеркиваю, благодаря поддержке президента Украины и Кабинета министров, областной госадминистрации. Я вижу, что Порошенко думает о местном самоуправлении, помогает ему", – подчеркнул мэр Харькова.На вопрос, готов ли он официально поддержать второй президентский срок Порошенко, Кернес ответил, что сейчас сказать об этом не может."Когда наступит час Х, тогда будут предприняты определенные действия и решения", – заявил мэр.Порошенко победил на досрочных президентских выборах 25 мая 2014 года. Следующие выборы должны состояться в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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