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Кернес заявил о готовности поддержать Порошенко на новых выборах президента
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12.04.2018 17:16
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Президент Украины Петр Порошенко помогает местному самоуправлению и
думает о нем, следовательно Харьков, вероятно, поддержит его на
новых выборах, отметил мэр города Геннадий Кернес. Кернес: Полагаю,
будем поддерживать его Фото: city.kharkov.ua "Полагаю, ...будем
поддерживать его. Потому что он себя показал как человек, который
пошел на децентрализацию, на увеличение бюджета местных органов
власти. У нас появились деньги для решения городских вопросов.
Появилась возможность участвовать в структуре изменения
законов – через новую Ассоциацию городов Украины, которую
возглавил Виталий Кличко. Все работает, все налажено, во всяком
случае, мы можем обратиться и получить ответ и помощь", –
сказал он.По словам Кернеса, благодаря поддержке Порошенко в
Харькове "будет строиться новая линия метро, уже строится
многофункциональный комплекс по переработке твердых бытовых
отходов"."Уже работает Региональный центр административных услуг
для населения. Это все, подчеркиваю, благодаря поддержке президента
Украины и Кабинета министров, областной госадминистрации. Я вижу,
что Порошенко думает о местном самоуправлении, помогает
ему", – подчеркнул мэр Харькова.На вопрос, готов ли он
официально поддержать второй президентский срок Порошенко, Кернес
ответил, что сейчас сказать об этом не может."Когда наступит час Х,
тогда будут предприняты определенные действия и решения", –
заявил мэр.Порошенко победил на досрочных президентских выборах 25
мая 2014 года. Следующие выборы должны состояться в 2019 году.
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