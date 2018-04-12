Около села Рыбное Ивано-Франковской области водитель автомобиля марки Opel Vectra осуществил наезд на двух сотрудников полиции, повредил служебный автомобиль, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

По указанию о возможном пьяном вождении правоохранители остановили Opel Vectra на польских номерах. Находящийся внутри мужчина отказался выполнить требование полицейского выключить двигатель и показать документы для проверки. Он начал двигаться задним ходом, чтобы скрыться с места. Убегая, водитель наехал на сотрудника полиции, который в результате этого упал на дорожное покрытие. Затем он поехал в сторону, совершил наезд на еще одного правоохранителя и врезался в служебную машину Mitsubishi Outlander.

Полицейские получили ссадины левой голени и правого предплечья, на служебном автомобиле остались вмятины и царапины.

Позже один из правоохранителей совершил предупредительный выстрел из огнестрельного оружия вверх, после этого - три выстрела в направлении шин автомобиля нарушителя, но водителю удалось скрыться.

В дальнейшем брошенный Opel Vectra нашли рядом с селом Старый Лисец. Правоохранители разыскивают водителя-беглеца и уже установили его личность.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Украины.

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