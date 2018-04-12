В 12 апреля около 1:20 группа неизвестных совершила серию нападений на игорные заведения на улице Привокзальной, передает со ссылкой на .

Они крушили мебель, аппаратуру и забирали деньги из касс. Пострадали три игровые зала.

По словам очевидцев, 10 мужчин приехали на место на Transporter. Их лица прикрывали балаклавы. Они были вооружены автоматами.

Никто из людей не пострадал. На месте работают оперативники.

В зале игровых автоматов по ул. Грушевского в Каменском на Днепропетровщине 52-летний мужчина взорвал гранату. В результате взрыва пострадал сам подрывник и 22-летняя посетительница заведения.

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