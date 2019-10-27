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Сирийские курды отводят войска турецкой границы
27.10.2019 17:07
СДС начали отвод курдов от сирийско-турецкой границы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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