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Юрий Романенко пояснил, почему украинский народ не хочет реформ
26.12.2017 19:42
Юрий Романенко пояснил, почему украинский народ не хочет реформ

Социологическое исследование Центра Разумкова показало, что три четверти украинцев не хотят реформ. Что это значит? Стоит ли опускать руки реформаторам или лучше выйти из собственных иллюзий о реформах и народе?

Об этом в видео-комментарии на своей странице в Youtube говорит руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Не нужно жаловаться на народ, что он не хочет реформ. Данные социологии отражают уровень доверия народа к элитам и государству. Когда доверия нет, то реформы рассматриваются как очередной повод залезть в карман простого человека. Когда он будет видеть мясо, свежие фрукты на своём столе и не будет жить от зарплаты до зарплаты, то он поверит в реформы. А для того, чтобы реформы удались не нужно заморачиваться поддерживают их или нет, но нужно заморачиваться действиями, порождающими коллективный успех и доверие. Когда одни социальные группы начнут генерировать коллективный успех, то другие увидят ценность кооперации и изменений. Сегодня же все находятся в логике удержания того барахла, что досталось от прошлых поколений и перманентным его дерибаном по остаточному принципу. Конечно, когда все видят, что барахла все меньше, кто будет верить в правдивость реформаторов?», — пишет Романенко на своей странице в Facebook. , информирует еizvestia.com.



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