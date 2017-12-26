Социологическое исследование Центра Разумкова показало, что три четверти украинцев не хотят реформ. Что это значит? Стоит ли опускать руки реформаторам или лучше выйти из собственных иллюзий о реформах и народе?

Об этом в видео-комментарии на своей странице в Youtube говорит руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Не нужно жаловаться на народ, что он не хочет реформ. Данные социологии отражают уровень доверия народа к элитам и государству. Когда доверия нет, то реформы рассматриваются как очередной повод залезть в карман простого человека. Когда он будет видеть мясо, свежие фрукты на своём столе и не будет жить от зарплаты до зарплаты, то он поверит в реформы. А для того, чтобы реформы удались не нужно заморачиваться поддерживают их или нет, но нужно заморачиваться действиями, порождающими коллективный успех и доверие. Когда одни социальные группы начнут генерировать коллективный успех, то другие увидят ценность кооперации и изменений. Сегодня же все находятся в логике удержания того барахла, что досталось от прошлых поколений и перманентным его дерибаном по остаточному принципу. Конечно, когда все видят, что барахла все меньше, кто будет верить в правдивость реформаторов?», — пишет Романенко на своей странице в Facebook. , информирует еizvestia.com.

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